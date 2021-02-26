Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим в доме на Мещерском бульваре

Врачи прибыли на место взрыва бытового газа на Мещерском бульваре и теперь оказывают необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На месте ЧП сейчас работают девять машин скорой медицинской помощи и три бригады Центра медицины катастроф. Один из пострадавших был госпитализирован в больницу с легким ранением головы.

- По предварительным данным под завалами находятся два человека. Одна из них - женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина - ее поиски ведутся, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

В настоящее время из многоэтажки, к которой плотно прилегает взорвавшееся кафе «Самурай», было эвакуировано 68 человек, в том числе 6 детей.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели. Причина произошедшего устанавливается.

Напомним, что заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и заместитель главы города Дмитрий Сивохин проведут выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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