Причина взрыва в Нижнем Новгороде 26 февраля 2021: В кафе на Мещерском бульваре мог рвануть бытовой газ

Названа предварительная причина взрыва в пристрое к дому на Мещерском бульваре. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Причиной обрушения пристроя к жилому дому на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, по предварительной информации, стал взрыв бытового газа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Произошел взрыв бытового газа в пристрое к 12-этажному жилому дому. Сейчас проводится эвакуация жильцов в пункт временного размещения, развернутый на базе школы №41», - сообщили в ведомстве.

Напомним, мощный взрыв прогремел в пятницу, 26 февраля, около 9 утра. Ударной волной полностью разрушило пристрой многоэтажки, расположенной прямо напротив входа в метро.

В пристрое, где произошел взрыв, располагалось суши-кафе известной в городе сети «Самурай». Информации о пострадавших пока нет. «Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.