На место взрыва газа на Мещерском бульваре выехал Дмитрий Краснов

На место взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде выехал заместитель главы региона Дмитрий Краснов, а также заместитель главы города Дмитрий Сивохин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, что сегодня с утра на цокольном этаже пристроя к девятиэтажному дому прогремел взрыв. Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки.
На месте работают представители экстренных служб. Туда направлены кареты скорой помощи.
«Нижегородпассажиравтотранс» выделил автобусы для обогрева жителей на месте и для перевозки их в пункт временного размещения – одну из ближайших школ.
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