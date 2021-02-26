На место взрыва газа на Мещерском бульваре выехал Дмитрий Краснов

На место взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде выехал заместитель главы региона Дмитрий Краснов, а также заместитель главы города Дмитрий Сивохин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил провести выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что сегодня с утра на цокольном этаже пристроя к девятиэтажному дому прогремел взрыв. Сейчас проводится эвакуация жителей многоэтажки.

На месте работают представители экстренных служб. Туда направлены кареты скорой помощи.

«Нижегородпассажиравтотранс» выделил автобусы для обогрева жителей на месте и для перевозки их в пункт временного размещения – одну из ближайших школ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!