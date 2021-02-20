Суд продлил арест павловской банкирше Ольге Барышевой еще на два месяца. Фото: СОЦСЕТИ

Павловский городской суд продлил срок ареста управляющей «Почта Банка» Ольги Барышевой еще на два месяца. Заседание состоялось 20 февраля в Павлове, сообщил «Комсомолке» адвокат потерпевших Андрей Климов.

«Решением суда арест продлен до 24 апреля 2021 года включительно», - пояснил адвокат.

Напомним, 36-летняя банковская управляющая Ольга Барышева обвиняется в многомиллионном мошенничестве. Занимая высокую должность, она построила целую финансовую пирамиду из десятков обманутых клиентов. Схема ее такова: люди оформляли кредиты на себя, а деньги получала она. Чтобы гасить ранее взятые кредиты, она оформляла новые. Суммы были разные: и 100 тысяч, и 500 тысяч и даже миллион.

«Она около двух лет проворачивала это. Одни кредиты брала, другими закрывала. Никто из нас долго не мог догадаться», - рассказывают потерпевшие.

В августе она вышла замуж за гражданина Туниса и засобиралась за границу, но ее успели задержать. Теперь гражданка Барышева-Айари находится под следствием.

«Потерпевшими по делу проходят более 40 клиентов банка. Общий материальный ущерб составляет свыше шести миллионов рублей», - рассказали в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Боимся, что дело замнут»: Обманутые клиенты павловской банкирши попросили министра МВД взять дело под личный контроль

Обманутые клиенты банкирши Ольги Барышевой из Павлова обратились к начальникам полиции и прокуратуры с просьбой взять расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве под личный контроль (подробности).