«Все началось после знакомства с иностранным женихом»: Управляющую нижегородским банком арестовали за многомиллионное мошенничество

36-летняя Ольга Барышева обвиняется в особо крупном мошенничестве. Фото: СОЦСЕТИ

В Павлове арестована управляющая банка Ольга Барышева, обвиняемая в мошенничестве в особо крупном размере. По информации следствия, сумма ущерба от ее действий составила шесть миллионов рублей.

«Павловским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок по 25 января 2021 года. Гражданке предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в отношении более 13 потерпевших клиентов банка», - сообщили в суде Павлова.

Напомним, 36-летняя управляющая павловским отделением «Почта Банка» построила финансовую пирамиду из обманутых клиентов. Люди оформляли кредиты, а деньги получала она.

«Она около двух лет проворачивала это. Одни кредиты брала, другими закрывала. Никто из нас долго не мог догадаться», - рассказывала одна из потерпевших Марина Жидкова.

Женщина всегда была со всеми приветлива и дружелюбна. Фото: СОЦСЕТИ

«Люди сами давали ей свои паспорта и телефоны»

Небольшая ремарка: обманутые клиенты все так или иначе были знакомы с Ольгой, поэтому все было на доверии - никаких договоров никто не брал.

«Ты пока сбегай в магазин, а я все оформлю, через 15 минут подойдешь –заберешь документы», - что-то подобное говорила девушка своим знакомым, пришедшим к ней оформить кредит.

И ей верили. Павлово – городок небольшой, многие друг друга знают, дела зачастую делаются по-свойски.

«Противоправные действия сотрудницы стали возможными благодаря тому, что все пострадавшие были лично знакомы с ней и доверяли ей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Почта Банка». - Они передавали ей телефон с кодами доступа и разрешали совершать действия от их лица — именно так стал возможен доступ к персональным данным»

Коллеги уверены, что Ольга встала на скользкий путь после знакомства с иностранцем. Фото: СОЦСЕТИ

В результате на кого-то был оформлен кредит на 100 тысяч, на кого-то – на 500 тысяч, а кто-то и вовсе оказался должен банку больше миллиона рублей.

Последней каплей стало известие о том, что Ольга вышла замуж за гражданина Турции и оформляет документы на выезд за границу. Обманутые клиенты испугались, что она уедет с их деньгами из страны, и обратились в полицию. Видимо, банкирша не была готова к такому повороту событий и попросту не успела покинуть Россию. Ее быстро разыскали и задержали правоохранители. Теперь вместо райской жизни за "бугром" девушку ждет скамья подсудимых.

«Вела тетрадку, чтобы не запутаться»

В самом отделении банка, где она работала управляющей, были, мягко говоря, шокированы случившимся. Ее коллеги признаются: никто и подумать не мог, что начальница проворачивает такие махинации прямо у них под носом.

«Она построила очень грамотную мошенническую схему, - говорят ее коллеги. – Она не просрочила ни одного кредита. Это очень сложно, ведь нет какого-то конкретного единого дня по платежам, это зависит от даты оформления договора. Это надо помнить: у кого когда какой платеж. Вряд ли такое количество информации можно удержать в памяти: скорее всего, у нее была какая-то таблица или тетрадка, в которой она все записывала».

«Связалась с иностранцем на беду»

Коллеги обвиняемой уверены, что роковую роль в жизни Ольги сыграло знакомство с иностранцем. Все говорят, что женщина могла попасть под какое-то влияние своего возлюбленного.

Полгода назад Ольга вышла замуж за гражданина Турции. Фото: Кстати

«Судя по всему, вся эта история началась после знакомства с турком, за которого она вышла замуж с полгода назад, - рассказывают ее коллеги. - Это [мошенничество]больше похоже не на какую-то спланированную акцию, а на эмоциональный порыв, затянувшийся на два года. Ее будто засосала эта воронка, и она уже не смогла выбраться. И, видимо, своим отъездом за границу она собиралась порвать со всем этим, поставить крест», - считают ее коллеги по работе.

Пострадавших может быть больше

Параллельно с расследованием уголовного дела свою внутреннюю проверку проводит и «Почта Банк»: служба безопасности выясняет, как стало возможным такое крупное мошенничество, ведется работа с пострадавшими.

«Сейчас банк проводит внутреннее расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами. Мы будем разбираться с каждым конкретным случаем. Со своей стороны банк также написал заявление в полицию на действия сотрудницы», - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Почта Банка».

Руководство павловского отделения «Почта Банка» просит проверить всех, кто оформлял кредит у Ольги Барышевой, правильность сведений в договоре. Сделать это можно через мобильное приложение.

Девушка собиралась улететь за границу с новоиспеченным мужем, но не успела. Фото: Кстати

«Если на Вас есть кредит, который Вы не брали, то Вам за него платить не нужно. Необходимо срочно написать заявление в полицию и в «Почта Банк»» - уточнили в учреждении. Также если кредит оказался больше, чем брал клиент, - выплачивать нужно только ту сумму, которая была реально получена.

Как уже говорилось выше, суд называет 13 пострадавших от махинаций сотрудницы. В банке же заявили, что у них лежит больше 20 заявлений от обманутых клиентов. Получается, что с большой долей вероятности официальное число пострадавших будет расти – а значит, вырастет и сумма ущерба.

КСТАТИ

В «Почта Банка» подчеркивают, что нельзя передавать ваши персональные данные, тем более коды доступа никому, даже сотруднику банка. Это ваша конфиденциальная информация, предназначенная исключительно для клиента.

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