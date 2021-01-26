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«Боимся, что дело замнут»: Обманутые клиенты павловской банкирши попросили министра МВД взять дело под личный контроль

20 января суд продлил срок ареста обвиняемой еще на месяц
Ирина ШВЫРКАЕВА
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На суде Ольга Барышева вела себя скромно.Фото предоставлено потерпевшими.

На суде Ольга Барышева вела себя скромно.Фото предоставлено потерпевшими.

Обманутые клиенты банкирши Ольги Барышевой из Павлова обратились к начальникам полиции и прокуратуры с просьбой взять расследование уголовного дела о многомиллионном мошенничестве под личный контроль. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщила общественный деятель Елена Г., которая курирует группу потерпевших и представляет их интересы в прессе.

«Мы направили обращения как прокурору Нижегородской области, так и начальнику ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майору Юрию Арсентьеву, чтобы он взял дело под личный контроль. Мы боимся, что дело попросту замнут, так как адвокат обвиняемой – Владимир Лазарев – бывший начальник местного следственного отдела», - рассказала Елена.

Владимир Лазарев возглавлял Павловский межрайонный следственный отдел до 2018 года, после чего ушел и переквалифицировался в адвокаты. Его-то официально и назначили в качестве защитника обвиняемой Барышевой.

Напомним эту историю. Осенью 2020 года в городе Павлово была задержана 36-летняя управляющая местным отделением «Почта Банка» Ольга Барышева. По словам потерпевших, банкирша построила финансовую пирамиду из обманутых клиентов. Схема ее такова: люди оформляли кредиты на себя, а деньги получала она. Чтобы гасить ранее взятые кредиты, она оформляла новые. Суммы были разные: и 100 тысяч, и 500 тысяч и даже миллион.

«Она около двух лет проворачивала это. Одни кредиты брала, другими закрывала. Никто из нас долго не мог догадаться», - рассказывают потерпевшие.

Все вскрылось, когда в августе Ольга вышла замуж за гражданина Туниса и засобиралась за границу. Обманутые клиенты испугались, что она покинет страну с их деньгами, и обратились в полицию. В ноябре женщину арестовали и предъявили ей обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Суд продлил срок ареста

В ноябре управляющую банком арестовали сроком на два месяца, а недавно, 20 января 2021 года, Павловский городской суд продлил срок ее содержания под стражей еще на месяц - до 24 февраля.

«Потерпевшими по делу проходят более 40 клиентов банка. Общий материальный ущерб составляет свыше шести миллионов рублей», - рассказали в суде.

Суд продлил срок ареста еще на месяц. Фото предоставлено потерпевшими.

Суд продлил срок ареста еще на месяц. Фото предоставлено потерпевшими.

На последнем судебном заседании Ольга Барышева вела себя скромно: на вопросы прессы не отвечала, прятала лицо под медицинской маской, а взгляд опускала в пол.

«Она выразила свою позицию по вопросу продления срока содержания под стражей на усмотрение суда», - рассказал адвокат потерпевших Андрей Климов.

А что же новоиспеченный муж обвиняемой? Супружеской жизнью Азис – так зовут тунисца – смог насладиться недолго: в августе они поженились, в конце октября он приехал в Павлово, а уже буквально через несколько дней Ольгу арестовали. А еще через две недели он уехал обратно на Родину. Вот и вся любовь.

«Воровала из сумок у коллег»

Елена знает Ольгу не понаслышке: она уже пять лет работала в одном крупном банке в Павлове, когда Ольга Барышева устроилась туда курьером.

По словам собеседницы «КП», с появлением новенькой у сотрудников якобы стали пропадать из сумок деньги.

«Мы работали в отделе пять лет – было все нормально, а как она пришла – начались кражи. Мы поймали ее на воровстве, и с тех пор сумки прятали в сейф», - вспоминает Елена.

После этого скандала Ольга уволилась и какое-то время работала в другом банке – в Нижнем Новгороде. Но и там не сложилось, и вот спустя годы она оказалась на должности управляющей павловского отделения «Почта Банка», где и стала проворачивать свои аферы.

За пару месяцев до ареста Ольга вышла замуж за гражданина Туниса.

За пару месяцев до ареста Ольга вышла замуж за гражданина Туниса.

Фото: СОЦСЕТИ

«Обманула отца и мать»

Среди пострадавших от действий Ольги Барышевой не только люди «с улицы», но и родные и близкие.

«Она обманула отца, мать, сестру, ее мужа и своих подруг. Но много было и тех клиентов, которые раньше знать ее не знали. Наверное, рассуждала так: раз у человека простенький кнопочный телефон, значит, мобильный банк он не подключит, можно и обмануть», - уверена Елена.

По словам собеседницы «КП», деньги у находчивой банкирши оседали не только тогда, когда брался кредит, но и когда люди совершали по ним платежи.

«По мобильному приложению потом отследили, что потерпевшие оплачивали свой кредит, а через полчаса Барышева снимала эти деньги», - говорит Елена.

«Противоправные действия сотрудницы стали возможными благодаря тому, что пострадавшие были лично знакомы с ней и доверяли ей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе «Почта Банка». - Они передавали ей телефон с кодами доступа и разрешали совершать действия от их лица — именно так стал возможен доступ к персональным данным».

Потерпевшие боятся, что дело «замнут»

Сейчас Ольга Барышева находится в СИЗО. Потерпевшими по делу официально признаны 44 человека, 30 человек еще не допрошены.

«Сначала две с половиной недели никого не доправшивали, пока адвокат потерпевших не начал писать жалобы», - рассказывает Елена.

Обманутые люди переживают, что дело либо не дойдет до суда, либо из статьи «Мошенничество» его могут переквалифицировать в статью «Присвоение и растрата» - в этом случае Ольга избежит серьезного наказания, а потерпевшим придется выплачивать взятые ею кредиты. Чтобы дело не спустили на тормозах, потерпевшие привлекли СМИ и обратились к начальникам МВД и прокуратуры Нижегородской области.

«Также мы через федеральный канал обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой взять все под свой личный контроль, чтобы не дать замять это дело. Мы сделаем все, чтобы дойти до конца», - заявила общественный деятель.

ОФИЦИАЛЬНО

Мошенническую схему выявила именно служба безопасности банка, и именно банк инициировал задержание и арест Барышевой, - рассказали в пресс-службе «Почта Банка». - Сейчас идет расследование, впереди суд. Мы сотрудничаем с полицией и всячески помогаем клиентам, попавшим в эту ситуацию. Так, по этим договорам не работает служба взыскания, им не поступают звонки и смс. После того, как состоится суд, клиенты могут обратиться в банк с описанием сложившейся ситуации. И банк по каждому индивидуально будет принимать решение. А на текущий момент Почта Банк действует согласно подписанному кредитному договору между банком и клиентом.

Мы напоминаем, что если клиенты считают, что они были обмануты и вообще не брали кредит, то можно не платить ежемесячные платежи. Если они брали и платили до сих пор за часть кредита, который брали в банке, то надо продолжать оплаты по этой части. Истину и меру ответственности каждого установит суд. Также напоминаем, что все пострадавшие могут обратиться за консультацией и разъяснениями напрямую к руководителю клиентского центра Почта Банка в Павлово Девятовой Ольге по адресу: ул. Шмидта, д. 22.

ЧППроисшествия: ЧП

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