Суд приостановил работу рыбной фермы в подвале жилого дома в Нижнем Новгороде

Московский районный суд Нижнего Новгорода приостановил работу рыбхоза в подвале пятиэтажного жилого дома №20 на улице Страж Революции на десять суток. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Решение приняли по итогам рассмотренного дела об административном правонарушении в отношении предприятия "Ключ".

Напомним, мы рассказывали детали этой истории в конце прошлого года. Находчивый предприниматель организовал в подвале жилой пятиэтажки рыбной хозяйство. Для этого ему потребовалось выкупить подвальное помещение и обустроить его под рыбную ферму. Согласие на то жителей дома он, разумеется, не получил. Несколько лет жильцы дома №20 на улице Страж Революции в Московском районе города борются с гнилостным запахом, сыростью, слабым напором воды в кране, обращаясь при этом во все инстанции.

Жители дома всерьёз опасаются за сохранность конструкций постройки. По их словам, хозяин рыбной фермы сделал перепланировку в подвале. Да и повышенная сырость может повлиять на надёжность несущих стен здания, построенного в середине прошлого века.

Но главным оказалось то, что формально предприниматель-виртуоз не нарушает законодательства.

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