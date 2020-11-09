«Невыносимая вонь и сырость»: Жильцы нижегородской пятиэтажки второй год борются с рыбной фермой в подвале дома

Находчивый бизнесмен открыл рыбную ферму прямо в подвале жилого дома. Фото: Рамиль ГАЙНУЛИН

Дом №20 по улице Страж Революции в Московском районе – обычная пятиэтажка постройки середины прошлого века. Однако около двух лет назад она стала не совсем обычной: там, прямо в подвале, находчивый предприниматель организовал… рыбное хозяйство. Просто выкупил подвальное помещение и оборудовал его под рыбную ферму, не согласовав свое решение ни с кем, не получив разрешение на то местных жителей.

С тех пор жизнь в этом доме «заиграла яркими красками»: жильцов постоянно преследует неприятный гнилостный запах, сырость, а напор воды в кране порой настолько слабый, что невозможно ни душ принять толком, ни посуду помыть. Ведь оборудование рыбного хозяйства забирает много воды.

«В подвале он там сделал перепланировку, мы опасаемся, что дом в любой момент может рухнуть», - волнуются жильцы.

В Государственной жилищной инспекции Нижегородской области «Комсомолке» это подтвердили.

«В наружной несущей стене дома собственником выполнены технические отверстия над дверным проемом, - рассказали в ведомстве. - Произведен демонтаж внутренних перегородок, заложен оконный проем».

При этом бизнесмен действовал самовольно, без каких-либо на то разрешений.

«Разрешающие документы на проведенные работы отсутствуют, - заявили в региональной Госжилинспекции. - Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу пользования общим имуществом у собственника также отсутствует».

Проверку ведомство проводило в далеком марте 2019 года. Тогда в отношении собственника был составлен протокол об административном нарушении, ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Несмотря на это, рыбная ферма продолжает работать и отравлять жизнь соседям. Жильцы обращались в разные инстанции, но воз пока и ныне там. Полиция кивает на Роспотребнадзор, Роспотребнадзор в свою очередь отправляет в Госжилинспекцию и Госветнадзор, и так по кругу – ни конца, ни края.

«Комсомолка» направила запрос в Госветнадзор Нижегородской области, чтобы узнать, можно ли как-то повлиять на нерадивого предпринимателя. Мы будем следить за развитием событий.

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