Дом №20 по улице Страж Революции - с виду обычная пятиэтажка в спальном районе Нижнего Новгорода постройки середины прошлого века. Однако пару лет назад она перестала быть такой уж обычной. Скорее, теперь ее можно назвать местной достопримечательностью. А все потому, что в подвале здесь \\"поселилась\\" рыбная ферма и ежегодно выращивается десяток тонн нильских сомов. У владельца фермы дела идут хорошо, а вот у жильцов как-то не очень: с самого начала ее существования они ведут с подвальным рыбхозом неутомимую борьбу.Вот уже два года люди вынуждены мириться с этим неприятным соседством: терпеть невыносимую вонь, повышенную влажность и отсутствие напора воды в кране, которую забирает рыбхоз.«Мы опасаемся, что постоянная влажность может повлиять на сохранность несущих конструкций дома», - переживает жительница пятиэтажки Наталья Горбунова.Женщина рассказывает, что ночью в тишине отчетливо чувствуется вибрация, которая исходит от установок в подвале, а если открыть окна, то можно почувствовать характерный затхлый запах.«Мы вообще были в шоке, когда узнали, что у нас под ногами такое творится», - признаются жильцы.«Случай уникальный»Находчивого предпринимателя зовут Сергей Кутырев. Пару лет назад он выкупил подвальное помещение в этом доме и решил организовать там рыбное хозяйство. Закупил оборудование на полтора миллиона рублей и стал выращивать нильских сомов. И вроде бы дела пошли в гору, но палки в колеса постоянно вставляли жильцы, которые были сразу не в восторге от такого соседства.«Куда мы только не обращались! Ответ один – нарушений закона нет. Он просто нашел лазейку в законодательстве и пользуется этим!» - разводят руками местные жители.Действительно, с точки зрения закона предприниматель ничего не нарушает. Санитарные правила запрещают открывать в жилых многоквартирных домах рыбные магазины, сауны, прачечные, но вот про рыбные фермы в законе нет ни слова – этим и воспользовался находчивый бизнесмен.«Случай с разведением рыбы в подвале жилого дома, можно сказать, уникальный. Запрета на этот вид деятельности в подвале нет, видимо потому, что никто не догадался, что такая идея придет кому-то в голову. Но в правилах и нормах технической эксплуатации жилищного фонда есть пункт, где четко написано, что любой источник увлажнения в подвале дома должен быть сразу устранен. Жильцы совершенно правы, опасаясь за сохранность своего дома. Поэтому ОНФ намерен добиваться устранения всех нарушений, во время совещания договорились с руководством домоуправляющей компании, что та проведет экспертизу», - заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Борис Караганов.Пару месяцев назад Сергей Кутырев обещал покинуть «рыбное место» в подвале дома до Нового года, однако обещания своего так и не сдержал.«Рыба росла и размножалась в 20 резервуарах с водой, установленных в подвале. Правда, сейчас производство частично свернуто. Водой наполнено всего два резервуара, но запах и влажность в подвале очень заметны. Что было в летнюю жару, когда работали все бассейны, трудно даже представить!», - признаются активисты регионального отделения ОНФ, посетившие подвальный рыбхоз.«Опасаемся, что дом может рухнуть»Влажность и невыносимая вонь – это еще полбеды. Для того, чтобы установить в подвале бассейны, предприниматель сделал там перепланировку: лишние стены снес, недостающие отверстия сделал.«Мы опасаемся, что дом в любой момент может рухнуть», - волнуются жильцы.В Государственной жилищной инспекции Нижегородской области «Комсомолке» это подтвердили.«В наружной несущей стене дома собственником выполнены технические отверстия над дверным проемом, - рассказали в ведомстве. - Произведен демонтаж внутренних перегородок, заложен оконный проем».При этом бизнесмен действовал самовольно, без каких-либо на то разрешений.«Разрешающие документы на проведенные работы отсутствуют, - заявили в региональной Госжилинспекции. - Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу пользования общим имуществом у собственника также отсутствует».Проверку ведомство проводило в далеком марте 2019 года. Тогда в отношении собственника был составлен протокол об административном нарушении, ему было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.Жильцы дома, которые так и дождались закрытия рыбной фермы в подвале их пятиэтажки, привлекли к проблеме активистов регионального отделения ОНФ.«Общественники устроили встречу представителей нескольких надзорныхорганов, администрации, домоуправляющей компании и жителей с предпринимателем. По итогу были направлены обращения в прокуратуру, в управление роспотребнадзора. Сами же жители намерены проводить экспертизу и обращаться в суд», - рассказали в нижегородском отделении ОНФ.