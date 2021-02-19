Донорская акция пройдёт в Канавинском районе Нижнего Новгорода 26 февраля
Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
26 февраля с 9 утра до 11 утра ровно в Канавинском районе Нижнего Новгорода пройдёт традиционная донорская акция. Мобильный пункт сдачи крови развернут у здания районной администрации на улице Октябрьской революции, дом № 27. Сбор крови проводит Нижегородский областной центр крови имени Н.Я. Климовой. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородской мэрии.
Для участия в донорской акции требуется записаться предварительно по телефонам: 8(831)432-85-70, 8(831)438-09-78 (предварительная запись проходит в будние дни с 8 утра до двух часов дня ровно).
Акцию сдачи крови организуют с соблюдением всех санитарных требований.
Здесь Вы можете прочитать подробнее о том, как подготовиться к сдаче крови: https://xn--j1afd6a.xn . Медики просят внимательно ознакомиться с предложенной информацией.
Напомним, подобная акция прошла вчера в Сормовском районе города.
А также ранее мы рассказывали, что жители Канавина уже пополнили донорский банк на 8,5 литра крови.
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