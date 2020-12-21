Жители Канавина пополнили областной донорский банк на 8,5 л крови Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Жители Канавинского района Нижнего Новгорода пополнили региональный банк донорской крови на 8,5 литров. Сегодня, 21 декабря, в Канавине прошла традиционная акция по безвозмездной сдаче донорской крови. Об этом сообщила пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Традиционная акция проходит на базе передвижного мобильного комплекса регионального центра крови им. Н.Я. Климовой (НОЦК). Это комплекс встречал добровольных доноров у здания районной администрации Канавина в первой половине дня. По собственному желанию сдали кровь и сотрудники самой администрации, и сотрудники районных предприятий, и местные жители.

– Акции по безвозмездной сдаче крови в Канавинском районе проходят на регулярной основе – раз в квартал передвижные мобильные пункты располагаются в удобных для жителей района местах. Традиционно помочь нуждающимся в лечении людям изъявляет желание большое количество желающих. За время существования акции в ней приняло участие более тысячи жителей Канавина, – обозначил глава районной администрации Олег Алёшин.

За сегодняшний день донорами стали 19 человек. Вместе они сдали 8,5 литров донорской крови.

Врачи НОЦК благодарят добровольцев!

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