Донорская акция пройдёт в Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 февраля

18 февраля с 9 утра до 12 дня ровно в Сормовском районе Нижнего Новгорода пройдёт донорская акция. Мобильный пункт сдачи крови развернут у здания районной администрации на бульваре Юбилейном, дом № 12. Сбор крови проводит Нижегородский областной центр крови имени Н.Я. Климовой. Информацией об этом поделилась пресс-служба нижегородской мэрии.

Администрация Сормова приглашает поучаствовать в акции постоянных доноров и граждан, уже имеющих подобный опыт в 2019-2020 годах. Также необходимо наличие нижегородской прописки.

Для участия в донорской акции требуется записаться предварительно по телефону: 222-19-63. При себе нужно иметь паспорт.

Акцию сдачи крови организуют с соблюдением всех санитарных требований.

Здесь Вы можете прочитать подробнее о том, как подготовиться к сдаче крови: https://xn--j1afd6a.xn

Напомним, ранее мы рассказывали, что жители Канавина уже пополнили донорский банк на 8,5 литра крови. Акции добровольной сдачи крови стали традиционными.

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