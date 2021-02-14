За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё девять нижегородцев

По данным на 14 февраля, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 294 - за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Напомним, накануне глава региона Глеб Никитин сообщил о новых изменениях в Указе «О введении режима повышенной готовности». Они предусматривают, в частности, смягчение ограничений для учреждений культуры и возобновление конгрессно-выставочной деятельности.
Также заработали фудкорты в ТЦ, детские развлекательные центры, аквапарки и аттракционы.
По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (828 человек), Санкт-Петербург (1 099 человек) и Москва (1 559 человек).
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