Выставку «Без срока давности» за день посетило 117 нижегородцев

12 февраля выставку «Без срока давности» в Нижнем Новгороде посетило 117 человек. Это учащиеся 48, 89 и 135 школ Приокского района, 172 школы Московского района и 19 школы Нижегородского района. Об этом рассказали организаторы выставки.

Также ознакомились с материалами выставки студенты Нижегородского авиационного технического колледжа, Нижегородского колледжа малого бизнеса, Арзамасского техникума строительства и предпринимательства и Арзамасского коммерческо-технического техникума.

Напомним, ранее мы рассказывали о начале работы выставки "Без срока давности". Нижегородцы могут посетить её с 8 по 21 февраля этого года. Она размещена в Центре развития творчества детей и юношества. Посетителям выставки будет предоставлена возможность осмотреть широкий спектр архивных документов не только о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, но и о преступлениях нацистов.