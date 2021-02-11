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Организаторы исторической выставки "Без срока давности" рассказали об уникальном экспонате

Подписанную флягу, по которой установили личность бойца ВОВ, нашёл нижегородский поисковый отряд "Курган"
Дарья ЯЗЕВА
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Организаторы исторической выставки "Без срока давности" рассказали об уникальном экспонате

Организаторы исторической выставки "Без срока давности" рассказали об уникальном экспонате

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Организаторы исторической выставки под названием "Без срока давности" рассказали об уникальном экспонате — это фляга бойца времён Великой Отечественной войны. На ней оказалась выцарапана фамилия солдата — Маслов В.П., — благодаря чему и удалось установить личность пропавшего без вести ранее мужчины. Обнаружил его останки и саму флягу нижегородский поисковый отряд "Курган" в ходе поисковых работ в урочище Чёрный Ручей Бельского района Тверской области 31 июля 2019 года.

Полевые поисковые работы организовали при поддержке Фонда президентских грантов, АО "Транснефть-Верхняя Волга", Правительства Нижегородской области и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Напомним, ранее мы рассказывали о начале работы выставки "Без срока давности". Нижегородцы могут посетить её с 8 по 21 февраля этого года. Она размещена в Центре развития творчества детей и юношества. Посетителям выставки будет предоставлена возможность осмотреть широкий спектр архивных документов не только о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, но и о преступлениях нацистов.

Фильм о боевых действиях на Чёрном ручье и о работе поисковой группы Вы можете посмотреть по ссылке: https://youtu.be/7Y73mc8VGPg

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