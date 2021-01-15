На прошедшей сегодня пресс-конференции Главное управление ЗАГС по Нижегородской области подвело итоги 2020 года и поделилось статистикой рождаемости. О самых популярных именах 2020-ого в регионе, а также о количестве родившихся мальчиков и девочек мы уже рассказали. Теперь поговорим о самых редких и необычных именах.За целый год в Нижегородской области родилось всего 14 Борисов, 38 Василиев, 12 Анатолиев и 5 Геннадиев. Эти имена, популярные ещё несколько десятилетий назад, сейчас составили ТОП самых редких. Аналогично среди женских — это имена Наталья (32), Елена (47), Зоя (18), Тамара (10), Людмила (8) и Лариса (2).Также сотрудники управления озвучили самые необычные имена, которые нижегородцы давали своим детям в прошедшем году. Вот несколько из них: Добрыня, Оскар, Гектор,Феникс, Феликс, Франсуа, Гидеон, Капитон. И несколько женских: Версавия, Аурелия, Феодосия, Ассоль, Дея, Владлена, Матрёна, Аделаида.Кроме того, оказалось, что немало нижегородцев, рождённых в 2020 году, будет носить двойные имена. К примеру, Эльза-Елизавета, Алиса-Татьяна или Анна-София.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!