В 18 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 18 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 74 655 жителей региона из тех, у кого прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 27 января, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 82 560 человек. Из которых 35 592 проживают в областном центре, а оставшиеся 46 968 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Говоря конкретнее, коронавирус зафиксирован у 6 525 жителей Дзержинска, у 4 422 – в г.о.г. Бор, у 2 408 – в Павловском районе, у 2 326 – в Балахнинском, у 2 026 – в Городецком, у 2 018 – в Выксунском, у 1 805 – в Богородском, у 1 488 – в Кулебакском, у 1394 – в Кстовском, у 1 356 – в Шахунском, у 1 338 – в Шатковском, у 1 164 – в Володарском, у 1 153 – в Лысковском, у 1 066 – в Уренском, у 1 064 – в г.о.г. Арзамасе и у 1 040 – в Семёновском районе.

Ранее сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, нижегородцам старше 65 лет продлят больничные до 14 февраля.

А бани и сауны фитнес-центров региона возобновят свою работу.

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