Бани и сауны в фитнес-центрах возобновят работу в Нижегородской области

Накануне губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внёс изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности». Согласно нововведениям, на втором этапе снятия ограничений допущена работа бань и саун в фитнес-центрах.

- Мне поступало множество обращений от нижегородцев, связанных с запретом на работу бань и саун в фитнес-центрах. После консультаций со специалистами Роспотребнадзора было принято решение возобновить их деятельность в таких комплексах, - рассказал глава региона.

Отметим, что в указе прописаны дополнительные требования. К примеру, работа разрешается при соблюдении температурного режима не менее 90 градусов. Также внутри помещений количество посетителей за раз будет ограничено с тем расчётом, что на одного человека приходится не менее 4 квадратных метров свободных от посторонних предметов.

Помимо прочего, работа хаммамов не допускается.

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