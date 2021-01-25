Нижегородцам старше 65 лет продлят больничные до 14 февраля

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно подписанному документу, полная самоизоляция для людей старше 65 лет продлена до 14 февраля 2021 года. В соответствии с этим граждане из этой возрастной категории могут продлить больничный.

Глава региона отметил, что для людей из групп риска соблюдение самоизоляции – это залог безопасности.

- Наиболее сложный период обязательно завершится, но пока следует быть максимально осторожными, - добавил он.

Изменения также коснулись беременных женщин. Теперь они обязаны соблюдать режим самоизоляции, предусматривающий запрет на оставление места пребывания. К слову, работодателям поручено временно перевести беременных женщин на дистанционную работу.

- С 1 января 2021 года в Трудовой кодекс были внесены изменения, касающиеся дистанционной работы. Положения указа о режиме повышенной готовности также приведены в соответствие с новыми нормами, - сообщил Глеб Никитин.

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