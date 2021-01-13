По данным на 19 декабря, общее число жертв от коронавируса в регионе достигло 1 852 человека. К сожалению, за последние сутки с болезнью не справились ещё восемнадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Кроме того, Нижегородская область по-прежнему занимает четвертое место среди регионов РФ по числу зараженных от COVID-19.В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 765 коек для больных коронавирусом. В частности, примерно 4,2 тысячи обеспечены кислородом, а 873 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, примерно 24% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.- Коечный фонд перепрофилируется поэтапно, в зависимости от эпидемиологической обстановки, - сообщает региональный Минздрав.Накануне мы сообщали, что с начала вакцинации прививку от коронавируса сделала свыше 1,5 тысячи нижегородцев. Жалоб на ухудшение самочувствия у них нет.Сегодня, 13 января, в Нижегородской области открылась запись на массовую вакцинацию от коронавируса для всех желающих.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!