Запись на массовую вакцинацию от коронавируса для всех желающих откроется в Нижегородской области 13 января 2021 года. Она будет доступна на сайте регионального министерства здравоохранения, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Instagram.Напомним, до сегодняшнего дня записаться на вакцинацию могли лишь четыре категории работников: медики, учителя, соцработники и волонтеры. Однако уже с сегодняшнего дня оставить заявку смогут все желающие.«Очередь из первоочередных категорий уже сформирована, поэтому можем начинать записывать всех, кто хочет привиться. Как только вакцины прибудут, записавшихся будут приглашать», - пояснил глава региона.По его словам, пока нет крупных поставок вакцин, приоритет отдается людям, кто в силе своих профессиональных обязанностей находится в зоне повышенного риска.«Но уже в январе-феврале надеемся расширить перечень, когда будут поставки препарата», - подчеркнул Глеб Никитин.Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделали уже полторы тысячи нижегородцев.