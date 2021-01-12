В Нижнем Новгороде третьеклассник сломал позвоночник во время урока физкультуры на школьной площадке. Произошел инцидент в начале учебного года, но огласку эта история получила только сейчас – информация просочилась в соцсети, и Следственный комитет начал проверку.По данным ведомства, происшествие случилось 14 сентября 2020 года на территории одной из школ Советского района.«Во время урока физкультуры ученик третьего класса сорвался с брусьев и упал на выступающие элементы фундамента турника», - рассказали подробности в СУ СК России по Нижегородской области.В результате школьник получил перелом четырех позвонков верхнего грудного отдела позвоночника и долго пролежал в больнице.«По данному факту организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», - подчеркнули в ведомстве. Следователям предстоит выяснить, действительно ли школьная площадка не отвечала требованиям безопасности и кто виноват в травмировании школьника.\\"КП - Нижний Новгород\\" направила запрос в министерство образования Нижегородской области с просьбой прокомментировать данный инцидент.Напомним, похожий случай произошел три года назад в одной из школ Автозаводского района. Там первоклассница сломала позвоночник, упав с перекладины во время урока физкультуры.