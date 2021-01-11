Сегодня, 11 января, все школы Нижегородской области вернулись к очному обучению. За исключением тех, кто находится на карантине по предписанию. Об этом сообщил нижегородский министр образования, науки и молодёжной политики Сергей Злобин в своём личном Instagram-аккаунте.Напомним, ранее мы сообщали, что к такому решению пришли нижегородские власти ещё в конце декабря. Тогда было объявлено, что школьники региона выйдут с \\"дистанционки\\" после новогодних праздников. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе визита в Вачскую среднюю школу. Глава региона отметил, что решение было принято совместно с Роспотребнадзором.Также Глеб Никитин отвечал на вопросы пользователей об этом решении. Пользователь Instagram обратился к губернатору и спросил, почему дети возвращаются в школы, если в регионе фиксируется ежедневный прирост заболевших.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!