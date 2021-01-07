Глава Нижегородского региона Глеб Никитин объяснил принятое решение о возвращении школьников к очному обучению после новогодних праздников. Этот вопрос был поднят в комментариях к одной из публикаций в инстаграм-профиле губернатора.Нижегородка с ником hudyakowaa задала вопрос напрямую Глебу Никитину:— Почему все ученики выходят в школы на очное обучение? В нашей области регулярный прирост заболевших. Могли бы ответить, что Вы думаете на этот счёт?Губернатор разъяснил:— Решение принято, поскольку ситуация с коронавирусом выровнялась, а в школы хотели вернуться очень и очень многие. Как я и обещал, ученики возвращаются за парты при первой возможности после переговоров с Роспотребнадзором. Тем более, у учителей теперь есть возможность получить вакцину.Далее глава Нижегородской области выразил надежду, что педагоги воспользуются вакциной.Напомним, вакцинация медиков, соцработников, педагогов и волонтёров началась в регионе 11 декабря 2020 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!