Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на заседании Госсовета России, где отчитался о проделанной работе по национальному проекту «Экология». Напомним, в новом составе Госсовета он назначен главой комиссии по экологии и природным ресурсам.- С новым министром природных ресурсов России Александром Козловым и руководством ППК «РЭО» мы еще раз проанализировали проблемные вопросы реализации национального проекта «Экология». Провели масштабную аналитическую работу, в которой учли мнения регионов, - отметил Глеб Никитин. – Мы рассчитали и установили значения целевых показателей, которые коррелируются с равномерным достижением национальной цели к 2030 году.По словам губернатора, согласно пересмотренным целевым показателям, в ближайшие 3 года доля сортировки мусора вырастет в два раза, а доля утилизированных отходов в 2,3 раза.- Как результат этой работы ППК «РЭО» подписало соглашение по федеральной схеме обращения с отходами со всеми субъектами РФ, - отметил Глеб Никитин. - Итоги этой работы утверждены и поддержаны правительством. Их утвердила Виктория Абрамченко.Напомним, ранее мы писали, что заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поблагодарила Глеба Никитина за совместную работу.