Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в состав нового Госсовета России. Указ об утверждении состава Госсовета сегодня подписал президент России Владимир Путин.

- Два года назад президент решил создать рабочие группы Госсовета, - напомнил Глеб Никитин. - За это время была проделана огромная работа по формированию механизмов совместной деятельности регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и законодательных органов власти. Благодаря этому удалось выработать немало полезных решений для реализации государственной политики. Новый статус Государственного совета позволит действовать еще более эффективно. Уверен, это станет новым этапом в развитии государственного строительства.

В новом составе Госсовета Глеб Никитин возглавил комиссию по экологии и природным ресурсам. Губернатор Нижегородской области и раньше активно занимался этим направлением.

- Нам удалось проделать большую работу по направлению «Экология и природные ресурсы», - отметил Глеб Никитин. - Все наработки оказались востребованы при корректировке национальных целей до 2030 года. Сейчас этот опыт можно будет использовать для того, чтобы оперативно принимать решения по конкретным направлениям с учетом мнений всех заинтересованных сторон.