Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поблагодарила губернатора Нижегородской области Глеба Никитина за совместную работу. Об этом она заявила на заседании Госсовета России, которое проходит в Москве 23 декабря.- Я благодарю Глеба Никитина за совместную работу и активную позицию в работе по определению национальных целей и их декомпозиции на регионы, - отметила Виктория Абрамченко.Напомним, два дня назад губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вошел в новый состав Госсовета России. В новом составе он будет возглавлять комиссию по экологии и природным ресурсам.- Нам удалось проделать большую работу по направлению «Экология и природные ресурсы», - отметил Глеб Никитин. - Все наработки оказались востребованы при корректировке национальных целей до 2030 года. Сейчас этот опыт можно будет использовать для того, чтобы оперативно принимать решения по конкретным направлениям с учетом мнений всех заинтересованных сторон.