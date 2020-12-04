Проблемный дом ЖК «Сердце Нижнего» всё-таки достроят

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства провел наблюдательный совет Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жилой комплект «Сердце Нижнего», расположенный на улице Ильинской, достроят. Сейчас объект готов на 90%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Решение о достройке было принято на заседании наблюдательного совета Фонда защиты прав участников долевого строительства. Оно восстановит права 89 граждан.

- Для нас важно достроить как можно больше «проблемных» домов, тем более расположенных в центре города, - подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Так, сейчас готовится строительная площадка к дальнейшему проведению работ на объекте, а также прорабатывается вопрос подключения дома к системе отопления.

Единственный дом ЖК «Сердце Нижнего» планируется достроить в первом полугодии 2021 года.

Напомним, что решение о строительстве многоэтажек в Почаинском овраге было принято еще в 2008 году. Позже был подписан договор с московской компанией и весной 2017 года рабочие приступили к стройке. Тогда же градозащитники начали борьбу с застройщиком, указывая на сложный ландшафт местности и активно выступая за сохранение уникального природного памятника.

После долгих разбирательств было принято решение не строить жилой квартал на улице Ильинской, причинами для этого стали задолженности застройщика и поддержка нижегородских градозащитников со стороны бывшего мэра Владимира Панова.

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