Нижегородские градозащитники просят Владимира Панова запретить застройку Почаинского оврага

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-09T14:25:36+03:00

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Почаинский овраг долгое время является камнем преткновения для нижегородских властей и градозащитников. Война за овраг идет уже несколько лет. И вот, казалось бы, все благополучно завершилось – мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов согласился с защитниками природы и запретил строительство в Почаинском овраге. Но… строительная компания ООО «МСК», которая собиралась построить там жилой квартал, нашла лазейку. Теперь градозащитники боятся, что строительство возобновиться.

В понедельник, 8 октября, градозащитники написали открытое письмо главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову.

- Градозащитная общественность, экологи и горожане, которым небезразлична судьба исторического центра Нижнего Новгорода и экологическая обстановка, обеспокоены наблюдающимися в последнее время попытками реанимации проекта застройки Почаинского оврага ООО "Международная строительная компания", при участии генподрядчика со смешанным капиталом, и аффилированными к ООО "МСК" юридическими лицами, - говорится в письме. - По итогам общественных слушаний, прошедших 2 октября 2018 года, по вопросу о смене зонирования территории Почаинского оврага в Генеральном плане развития города Нижнего Новгорода с зоны жилой застройки на рекреационную зону, мы, горожане, обеспокоены тем, что этой логичной смены зонирования может не произойти. Застройка, а по сути, уничтожение уникального природного и культурно-исторического ландшафта Нижнего Новгорода может продолжиться.

По мнению активистов, территория оврага, предназначенная под строительство, попадает в границы защитных зон целого ряда объектов культурного наследия и границу охраняемого культурного слоя Нижнего Новгорода. Таким образом, на Почаинский овраг распространяется государственная охрана, и хозяйственная деятельность в нем, согласно законодательству об охране объектов культурного наследия, резко ограничена, а значит и строительство многоэтажных домов в овраге, а также зонирование оврага как зоны жилой застройки противоречит законодательным нормам.

Однако ж люди, которые уже купили квартиры в еще не построенных домах в Почаинском овраге, возмутились и называют теперь себя обманутыми дольщиками, требуя продолжения строительства.

- «МСК» стала спекулировать на теме обманутых дольщиков. Это сейчас очень важная тема для области, которой занимается непосредственно губернатор, - объяснила «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» градозащитница Анна Давыдова. – Но меня удивляет, почему дольщики считают, что администрация им должна, а не застройщик, который провернул незаконные операции с землей и продавал им квартиры.

Тем временем дольщики утверждают, что бросать строительство нельзя. Дом №36, который построен на 90 процентов, по их словам, не может стоять в одиночестве, подпоркой для него должны служить следующие дома №34 и 35, строительство которых еще не началось. Без них дом №36 якобы сползет в овраг. Но именно на строительство домов №34 и 35 администрация Нижнего Новгорода наложило вето и теперь требует от застройщика вернуть землю.

Причин этому несколько. Есть денежная – ООО «МСК» задолжало городу 37 миллионов рублей и возвращать пока не собирается. Кроме того, есть у компании и налоговые задолженности, которые составляют 41 миллион рублей. Вторая причина остановки строительства – мэр Владимир Панов поддержал нижегородских градозащитников и согласился с тем, что территории Почаинского оврага должно быть возвращен статус рекреационной зоны. Другими словами, строить жилой квартал в Почаинском овраге нельзя.

Однако решение о смене зонирования принимает правительство Нижегородской области. Градозищитники, понимая, что вряд ли руководству области хочется плодить обманутых дольщиков, сейчас очень обеспокоены судьбой Почаинского оврага.

Напомним, решение о строительстве многоэтажек в овраге было принято еще в 2008 году. Тогда же был подписан договор с москвичами - ООО «Международной строительной компанией». Позже был разработан проект ЖК «Сердце Нижнего», который включал десяток многоэтажных зданий, под которые планировалось частично засыпать овраг, и благоустройство прилегающей территории. В апреле 2017 года у Почаинского оврага появились экскаваторы и начали заваливать западный склон землей вперемешку с вывороченными из его стенок деревьями.

С тех пор градозащитники ведут борьбу с застройщиком и активно выступают за сохранением уникального природного памятника.