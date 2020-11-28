Заброшенный дом загорелся в Канавинском районе Нижнего Новгорода. ФОТО: Нижний Новгород. Без цензуры

Сегодня в Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелось заброшенное здание. Оно располагается по адресу: улица Чкалова, дом №27. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в Управление МЧС сегодня в 12:59. Стало известно, что горело двухэтажное здание на улице Чкалова. К счастью, здание было заброшено, поэтому пострадавших не оказалось. По информации МЧС, площадь пожара составила 120 квадратных метров. В 13:10 огонь удалось локализовать, а после — потушить. В операции участвовали 25 человек и 5 единиц техники.

Причины возгорания и последствия пожара пока не сообщаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что в гостинице «Ока» из-за подгоревшей еды сработала пожарная сигнализация. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения. Обращение поступило вечером 25 ноября.

А в октябре этого года огонь уничтожил часть многоквартирного дома.

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