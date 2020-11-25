Пожарная сигнализация сработала в гостинице «Ока» из-за подгоревшей еды

Пожарная сигнализация сработала сегодня вечером в гостинице «Ока» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 17:42 25 ноября, - рассказали в ведомстве. – Изначально полагали, что причиной срабатывания стало замыкание в микроволновой печи. Однако, как оказалось, там произошло подгорание пищи на плите на первом этаже здания гостиницы.

Напомним, ранее мы писали о пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде, в ходе которой эвакуировали 10 человек. Двое были спасены. В результате пожара огонь уничтожил часть жилого дома. Возгорание произошло на улице Академика Баха. К счастью, во время пожара никто не погиб и не пострадал.