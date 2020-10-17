Пожар в жилом доме Нижнего Новгорода: 10 человек эвакуировано, 2 спасены

Серьезный пожар произошел в жилом доме Нижнего Новгорода Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области стало известно, что 17 октября 2020 года в 13:55 произошло возгорание на улице Академика Баха в Нижнем Новгороде. На четвертом этаже многоквартирного дома случился пожар.

Пострадавших и погибших нет Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место, - рассказали в ведомстве. - В ходе операции было эвакуировано 10 жильцов, в частности, двое детей. Ещё двое человек были спасены. Известно, что погибших и пострадавших нет.

В 14:12 возгорание было полностью ликвидировано на площади 20 квадратных метров. В настоящее время точная причина пожара устанавливается.

Было эвакуировано 10 человек Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Серьезный пожар произошел в жилом доме Нижнего Новгорода Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

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