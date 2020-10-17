Пожар в жилом доме Нижнего Новгорода: 10 человек эвакуировано, 2 спасены

Серьезный пожар произошел в жилом доме Нижнего Новгорода
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
По сообщению ГУ МЧС России по Нижегородской области стало известно, что 17 октября 2020 года в 13:55 произошло возгорание на улице Академика Баха в Нижнем Новгороде. На четвертом этаже многоквартирного дома случился пожар.
Пострадавших и погибших нет
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
- Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место, - рассказали в ведомстве. - В ходе операции было эвакуировано 10 жильцов, в частности, двое детей. Ещё двое человек были спасены. Известно, что погибших и пострадавших нет.
В 14:12 возгорание было полностью ликвидировано на площади 20 квадратных метров. В настоящее время точная причина пожара устанавливается.
Было эвакуировано 10 человек
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.
Серьезный пожар произошел в жилом доме Нижнего Новгорода
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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