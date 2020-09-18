161 нижегородец заразился коронавирусом за сутки

За последние сутки в Нижегородской области выявлен 161 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе достигло 30 435 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В настоящее время в больницах остаются около 1,1 тысячи нижегородцев, - рассказали в региональном минздраве. – Еще 1700 человек проходят лечение амбулаторно, так как болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. 19 человек остаются в обсерваторах.

Одновременно с этим растет и положительная статистика. По данным на 18 сентября, 27 020 жителей региона уже справились с болезнью. За последние сутки из больниц были выписаны 139 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что в регионе растет число заболевших. При этом 95% из них не носят необходимых масок. К слову, сейчас Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений.

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