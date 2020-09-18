Ещё 139 человек, заразившихся коронавирусом, выписано из больниц за последние сутки

По данным на 18 сентября 2020 года, 87,9% жителей Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19» здоровы. Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 139 человек, а общее количество достигло 27 020 человек.

Отметим, что в регионе за последние сутки было выявлено 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 30 435 человек.

- Сейчас около 1,7 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает бессимптомно, - пояснили в ведомстве. – Ещё более тысячи человек находятся в больницах. В обсерваторах остаются 19 человек.

Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 843 757 человек. Средний показатель тестирования вырос за сутки на 0,7% и составил 26 343 человека на 100 тысяч населения.

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