Минздрав: 95% заболевших коронавирусом нижегородцев не носили маски

Давид Мелик-Гусейнов рассказал, кто чаще всего заражается коронавирусом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В последнее время в Нижегородской области растет число заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 166 новых случаев заражения опасной инфекцией. Сегодня стало известно, кто чаще всего заражается коронавирусом.

- Последние дни наблюдается рост числа заболевших в нашей области, - признал Давид Мелик-Гусейнов. - Сейчас многие люди приехали с отдыха. Наконец, начали полноценно работать офисы и предприятия. Начался учебный год. Сейчас остановить заразу можно только двумя способами – вакциной или мерами дистанцирования и защиты. Именно поэтому так важно носить маски.

По словам министра здравоохранения, подходят любые маски – медицинские и тканевые. Главное, чтобы она закрывала нос и рот, а не висела на подбородке.

- Это должно быть на уровне рефлекса – «Надень маску!» - пояснил Давид Мелик-Гусейнов. – Это очень просто, но архиэффективно. Каждый день мне на стол ложится отчёт о количестве заразившихся и умерших. Почти 95% из них - это те, кто не носил маску.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 30 тысяч человек. За все время пандемии от опасной инфекции в регионе скончались 535 человек.

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