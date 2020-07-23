Еще три пациента с коронавирусом скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки

23 Июль 2020 2020-07-23T11:27:10+03:00

С начала пандемии вирус унес жизни 354 человек

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С начала пандемии от коронавируса в Нижегородской области умерли уже 354 человека. Согласно информации, опубликованной на портале стопкоронавирус.рф 23 июля 2020 года, за минувшие сутки в больницах скончались еще три человека.

У большинства из погибших течение болезни было осложено хроническими заболеваниями.

Напомним, в настоящий момент в регионе подтверждено 22 429 случаев заражения COVID-19 - утром стало известно о 202 новых зараженных. При этом большинство из тех, у кого уже была диагностирована опасная инфекция, полностью выздоровели и покинули больницы. Как уточнили в нижегородском минздраве, вирус побороли уже почти 17 тысяч жителей.

Коэффициент распространения коронавируса равен 0.94, однако, чтобы перейти на второй этап снятия ограничений, необходимо опустить этот показатель до 0,8. Коечный фонд свободен на 64%.

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ИСТОЧНИК KP.RU