2020-07-23T10:22:58+03:00
Общество

Почти 17 тысяч нижегородцев вылечились от COVID-19 с начала пандемии

За сутки из больниц были выписаны еще 245 человек
Юлия ИСАЕВА
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Число выздоровевших нижегородцев, у которых ранее был подтвержден коронавирус, продолжает расти. Как сообщили в региональном минздраве, за минувшие сутки из больниц были выписаны еще 245 пациентов.

По данным на 23 июля 2020 года, с начала пандемии COVID-19 побороли уже 16 957 жителей Нижегородской области. Коечный фонд свободен на 64%, а коэффициент распространения инфекции равен 0,94.

Кстати, за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 202 нижегородцев. Общее число зараженных выросло до 22,4 тысячи человек.

Напомним, два дня назад стало известно о переносе акции «Бессмертный полк» на следующий год. Такое решение было принято исполкомом общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Поводом послужило распространение коронавируса. По официальным данным, мероприятие состоится 9 мая 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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