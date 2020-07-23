Почти 17 тысяч нижегородцев вылечились от COVID-19 с начала пандемии
Число выздоровевших нижегородцев, у которых ранее был подтвержден коронавирус, продолжает расти. Как сообщили в региональном минздраве, за минувшие сутки из больниц были выписаны еще 245 пациентов.
По данным на 23 июля 2020 года, с начала пандемии COVID-19 побороли уже 16 957 жителей Нижегородской области. Коечный фонд свободен на 64%, а коэффициент распространения инфекции равен 0,94.
Кстати, за последние сутки коронавирус был выявлен еще у 202 нижегородцев. Общее число зараженных выросло до 22,4 тысячи человек.
Напомним, два дня назад стало известно о переносе акции «Бессмертный полк» на следующий год. Такое решение было принято исполкомом общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Поводом послужило распространение коронавируса. По официальным данным, мероприятие состоится 9 мая 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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