Более 16 тысяч нижегородцев вылечились от коронавируса с начала пандемии

20 Июль 2020 2020-07-20T11:43:10+03:00

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Число жителей Нижегородской области, у которых был подтвержден коронавирус и которые уже полностью побороли заболевание, продолжает расти. Как сообщили в региональном минздраве, за последние сутки из больниц были выписаны еще 73 человека.

Таким образом, с начала пандемии общее число выздоровевших в Нижегородской области уже превысило отметку в 16 тысяч человек (по данным на 20 июля 2020 года, врачи вылечили уже 16 004 жителей региона).

К слову, на настоящий момент опасный вирус подхватили уже 21 814 нижегородцев. Коэффициент распространенности COVID-19 за минувшие сутки опустился ниже единицы, а коечный фонд сейчас свободен на 60%. Также с марта тестирование на коронавирус прошли уже более 515 тысяч человек. На верификации находятся 196 пациентов.

Напомним, за сутки в больницах скончались еще четыре пациента с подтвержденным коронавирусом. В целом с марта вирус унес жизни 340 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU