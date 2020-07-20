Число умерших от коронавируса в Нижегородской области выросло до 340 человек

20 Июль 2020 2020-07-20T11:33:25+03:00

За сутки в больницах скончались еще четыре пациента

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Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни нижегородцев – за последние сутки в больницах скончались еще четыре человека. Таким образом, с начала пандемии умерли уже 340 жителей региона, у которых ранее был подтвержден COVID-19.

У большинства погибших течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями.

Напомним, в настоящий момент в Нижегородской области зафиксировано 21 814 случаев заражения опасным вирусом. Как сообщает стопкоронавирус.рф, утром 20 июля 2020 года стало известно еще о 191 зараженном.

При этом большинство тех, кто подхватил СOVID-19, уже полностью выздоровели и были выписаны из больниц. На настоящий момент насчитывается уже более 16 тысяч нижегородцев, поборовших коронавирус. Свободный коечный фонд, по данным регионального минздрава, сегодня составляет 60%, а коэффициент распространения инфекции опустился ниже единицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU