2020-07-20T11:33:38+03:00
Общество

Еще 191 случай заражения коронавирусом выявлен в Нижегородской области

С начала пандемии инфекцией были заражены почти 22 тысячи жителей региона
Елена ЛАЗАРЕВА
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С начала пандемии в Нижегородской области выявлено 21 814 случаев заболеванияС начала пандемии в Нижегородской области выявлено 21 814 случаев заболеванияФото: Артем КИЛЬКИН
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191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией был зафиксирован в Нижегородской области за минувшие сутки. По данным на утро 20 июля 2020 года, с начала пандемии в Нижегородской области выявлено 21 814 случаев заболевания.

За сутки Нижегородская область опустилась на одну строчку «антирейтинга» по количеству заболевших коронавирусом. Первое место по-прежнему стабильно занимает Москва – 578 подтвержденных случаев коронавируса. На втором месте Ханты-Мансийский АО – 236, замыкает тройку лидеров Свердловская область – 234 подтвержденных случая. Между Санкт-Петербургом и Нижегородской областью, занявшими четвертое и пятое место соответственно, разрыв минимальный – всего четыре человека (195 и 191 человек соответственно).

Полностью излечились от коронавируса 16 004 человека, свободный коечный фонд, по данным регионального Минздрава, сегодня составляет 60%.

За минувшие стуки на коронавирус было протестировано 5,5 тысяч человек, и таким образом 518582 нижегородца уже сдали тесты на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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