СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Нижегородской области
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области. Напомним, ЧП произошло рано утром 13 июля 2020 года – в результате один человек погиб, еще один получил серьезные ранения.
В настоящий момент все обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Уже известно, что предварительной причиной крушения воздушного судна стал тот факт, что Ан-2 во время движения задел линии электропередач. Однако следователи планируют проверить все версии: как техническое состояние судна, так и действия пилота.
- Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Нижегородские медики рассказали о состоянии пострадавшего при падении Ан-2
В ближайшее время мужчину перевезут в ожоговый центр (подробности)
Названа предварительная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области
Самолет разбился в поле рано утром 13 июля (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU