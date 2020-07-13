2020-07-13T13:50:23+03:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Нижегородской области

В результате трагедии погиб один человек
Юлия ИСАЕВА
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Фото: ГУ МЧС по Нижегородской областиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в Нижегородской области. Напомним, ЧП произошло рано утром 13 июля 2020 года – в результате один человек погиб, еще один получил серьезные ранения.

В настоящий момент все обстоятельства случившегося выясняются. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Уже известно, что предварительной причиной крушения воздушного судна стал тот факт, что Ан-2 во время движения задел линии электропередач. Однако следователи планируют проверить все версии: как техническое состояние судна, так и действия пилота.

- Только после проведения всего комплекса следственных и процессуальных действий можно будет сделать выводы о причинах этого происшествия, а также виновности тех или иных лиц, - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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