2020-07-13T09:53:06+03:00
Происшествия

Нижегородские медики рассказали о состоянии пострадавшего при падении Ан-2

В ближайшее время мужчину перевезут в ожоговый центр
Юлия ИСАЕВА
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Воздушное судно потерпело крушение рано утром 13 июля 2020 годаВоздушное судно потерпело крушение рано утром 13 июля 2020 годаФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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В ближайшее время мужчину, который пострадал в результате крушения Ан-2 в Большеболдинском районе, перевезут в Нижний Новгород. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, центр медицины катастроф уже направил в Большое Болдино специальный вертолет с медиками.

Известно, что мужчина получил ожоги 60% тела. За его лечение будут отвечать специалисты ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Напомним, Ан-2 потерпел крушение рано утром в понедельник, 13 июля 2020 года. По предварительной версии, воздушное судно, которое использовалось для обработки сельхозугодий, зацепилось за линии электропередач и упало в поле. На борту находились два человека – один из них погиб, второй был госпитализирован.

В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадалФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщили в ГУ МЧС, после столкновения с землей Ан-2 загорелся на площади 30 квадратных метров. Все обстоятелсьтва случившегося в настоящий момент выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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