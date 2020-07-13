Нижегородские медики рассказали о состоянии пострадавшего при падении Ан-2

В ближайшее время мужчину, который пострадал в результате крушения Ан-2 в Большеболдинском районе, перевезут в Нижний Новгород. Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, центр медицины катастроф уже направил в Большое Болдино специальный вертолет с медиками.

Известно, что мужчина получил ожоги 60% тела. За его лечение будут отвечать специалисты ожогового центра Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии.

Напомним, Ан-2 потерпел крушение рано утром в понедельник, 13 июля 2020 года. По предварительной версии, воздушное судно, которое использовалось для обработки сельхозугодий, зацепилось за линии электропередач и упало в поле. На борту находились два человека – один из них погиб, второй был госпитализирован.

В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадалФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как сообщили в ГУ МЧС, после столкновения с землей Ан-2 загорелся на площади 30 квадратных метров. Все обстоятелсьтва случившегося в настоящий момент выясняются.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/790126" frameborder="0"></iframe> Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области.

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