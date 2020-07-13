2020-07-13T09:59:01+03:00
Происшествия

Названа предварительная причина крушения Ан-2 в Нижегородской области

Самолет разбился в поле рано утром 13 июля [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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При крушении Ан-2 погиб один человекПри крушении Ан-2 погиб один человекФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Приволжская транспортная прокуратура организовала проведение проверки по факту крушения самолета Ан-2 в Большеболдинском районе Нижегородской области. Специалисты уже назвали предварительную причину случившегося.

Выяснилось, что воздушное судно использовалось для обработки сельхозугодий. Самолет упал после того, как столкнулся с линией электропередач.

Трагедия произошла рано утром 13 июля 2020 года Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Трагедия произошла рано утром 13 июля 2020 годаФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, трагедия произошла около четырех часов утра в понедельник, 13 июля 2020 года, рядом с деревней Кистенево. После столкновения с землей Ан-2 загорелся на площади 30 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в настоящий момент возгорание уже ликвидировано.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и спасателиФото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В результате крушения воздушного судна погиб один человек. Еще один доставлен в больницу с ожогами. Все обстоятелсьтва падения самолета в настоящий момент выясняются.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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