Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области
Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни нижегородцев – за прошедшие сутки в регионе зафиксировано еще шесть жертв Covid-19. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф в субботу, 11 июля 2020 года.
Таким образом, общее количество умерших от коронавируса жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области составляет сейчас 288 человек.
При этом большая часть всех заболевших коронавирусом уже выздоровели и выписаны. Только за последние сутки в Нижегородской области выздоровели 353 человека, а общее количество выздоровевших составляет 14 116 человек.
Кроме того, в регионе за последние сутки выявлено 223 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных теперь составляет 19 907 человек.
Кстати, накануне в Нижегородской области были сняты ограничения по поводу примерки одежды.
ИСТОЧНИК KP.RU
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