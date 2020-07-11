2020-07-11T11:23:19+03:00
Общество

Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области

По данным на 11 июля 2020 года, общее количество умерших составляет 288 человек
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни нижегородцев – за прошедшие сутки в регионе зафиксировано еще шесть жертв Covid-19. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф в субботу, 11 июля 2020 года.

Таким образом, общее количество умерших от коронавируса жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области составляет сейчас 288 человек.

При этом большая часть всех заболевших коронавирусом уже выздоровели и выписаны. Только за последние сутки в Нижегородской области выздоровели 353 человека, а общее количество выздоровевших составляет 14 116 человек.

Кроме того, в регионе за последние сутки выявлено 223 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество зараженных теперь составляет 19 907 человек.

Кстати, накануне в Нижегородской области были сняты ограничения по поводу примерки одежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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