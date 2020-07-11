Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 июля 2020 года: Выявлено 223 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 11 июля 2020 года выросло до 19 907 человек. Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе выявлено еще 223 новых случая заражения.

По числу новых заболевших COVID-19 регион находится на шестом месте в России. Больше всего пациентов с коронавирусной инфекцией было выявлено за последние сутки в Москве - 678. На втором месте находится Санкт-Петербург (296), а на третьем – Свердловская область (280). Далее следуют Ханты-Мансийский округ (268) и Алтайский край (228).

При этом по количеству выздоровевших Нижегородская область располагается на третьем месте с 353 выздоровевшими за последние сутки. Больше выздоровевших только в Архангельской области – 497, и в Москве – 1002 человека.