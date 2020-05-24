2020-05-24T17:19:43+03:00
Общество

Владимир Исаев прокомментировал информацию об обысках в администрации Советского района

Чиновник также опроверг слухи о своем уходе с поста
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев прокомментировал информацию об обысках, прошедших в администрации, на своей странице в Instagram. Чиновник заверил подписчиков, что ничего из ряда вон выходящего не случилось.

- Действительно, вчера в администрации Советского района прошли оперативные мероприятия с сотрудниками правоохранительных органов. Но в органах исполнительной власти проверки различными органами происходят постоянно. И вчерашняя проверка ничем особенным не отличается, - объяснил Владимир Исаев, не уточнив, впрочем, что именно стало причиной такого интереса со стороны правоохранительных органов.

Владимир Исаев также подчеркнул, что информация о том, что он якобы написал заявление о сложении своих полномочий, является всего лишь вбросом и не имеет никакого отношения к действительности.

- Это информационная утка, никакого заявления я не писал и писать не собираюсь! – возмутился чиновник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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