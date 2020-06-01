2020-06-01T17:08:16+03:00
Политика

Глава Советского района Владимир Исаев покидает свой пост

Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию
Анна МИГАЛОВА
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Владимир Исаев работал в администрации Советского района с января 2017 года. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.Владимир Исаев работал в администрации Советского района с января 2017 года. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
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Глава Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев дорабатывает последний день. Как сообщил источник «КП - Нижний Новгород», заявление об уходе по собственному желанию чиновник написал после непродолжительной беседы с и. о. мэра Юрием Шалабаевым. По имеющейся информации, Исаев собирается переехать в другой регион.

Ранее сообщалось, что в администрации Советского района прошли обыски. Однако на следующий день после появления публикаций в СМИ Владимир Исаев сделал заявление в своем «Инстаграме»: оперативные мероприятия с участием полиции были. Однако такие проверки не редкость.

- Также в СМИ появился информационный вброс о том, что я написал заявление о сложении своих полномочий как глава администрации Советского района. Это информационная утка, никакого заявления я не писал и писать не собираюсь! - возмутился глава района.

Напомним, Владимир Исаев возглавлял Советский район Нижнего Новгорода с 18 января 2017 года. До этого он трудился первым замом главы администрации Приокского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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