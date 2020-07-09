Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заключен под стражу

9 Июль 2020 2020-07-09T10:04:20+03:00

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8 июля 2020 года суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу генерального директора ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслава Югая. Как сообщается на официальном сайте СУ СК по региону, он стал фигурантом уголовного дела о взяточничестве в крупном размере, возбужденного по соответствующей статье УК РФ.

Согласно информации, в этом году Югай вместе со своими подчиненными - начальником службы эксплуатации здания и сооружения Константином Минихом и главой одного из отделов корпорации - незаконно получали от поставщиков до 3% от общей суммы договоров. В частности, после заключения контракта с одной из саратовских фирм, подозреваемые получили от партнера технику на сумму 450 тысяч рублей и еще 200 тысяч рублей сверху наличными.

В настоящий момент Миних также находится под стражей, еще двоих сотрудников суд отправил под домашний арест. Ведется расследование.

Напомним, информация о задержании Югая появилась во вторник, 7 июля 2020 года. По информации источника «Комсомолки», в доме и на рабочем месте бизнесмена были проведены обыски, найденные ценности изъяты спецслужбами. Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU