В Нижнем Новгороде задержан руководитель ООО «Газпром трансгаз»
В Нижнем Новгороде за вымогательство задержали генерального директора ООО «Газпром трансгаз» Вячеслава Югая. Об этом сообщил «КП-НН» источник в правоохранительных органах.
По информации источника, Югай действовал не один, ему помогали некоторые сотрудники компании, занимающие руководящие должности. В частности, к преступной деятельности Югая могут быть причастны начальник управления материально-технического снабжения, начальник службы эксплуатации зданий и другие сотрудники. Сообща они разработали схему, которая позволяла им получать материальные вознаграждения за заключение контрактов с компанией «Газпром трансгаз».
Правоохранительные органы и компания официальных комментариев пока не дали. По информации «КП», в доме и на рабочем месте Вячеслава Югая были проведены обыски, найденные ценности изъяты. Сам он дает показания, а следствию предстоит выяснить, какую роль играл каждый из фигурантов в общем деле.
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ИСТОЧНИК KP.RU