В Нижнем Новгороде задержан руководитель ООО «Газпром трансгаз»

8 Июль 2020 2020-07-08T10:58:39+03:00

Предположительно, у него могут быть сообщники среди топ-менеджмента предприятия

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде за вымогательство задержали генерального директора ООО «Газпром трансгаз» Вячеслава Югая. Об этом сообщил «КП-НН» источник в правоохранительных органах.

По информации источника, Югай действовал не один, ему помогали некоторые сотрудники компании, занимающие руководящие должности. В частности, к преступной деятельности Югая могут быть причастны начальник управления материально-технического снабжения, начальник службы эксплуатации зданий и другие сотрудники. Сообща они разработали схему, которая позволяла им получать материальные вознаграждения за заключение контрактов с компанией «Газпром трансгаз».

Правоохранительные органы и компания официальных комментариев пока не дали. По информации «КП», в доме и на рабочем месте Вячеслава Югая были проведены обыски, найденные ценности изъяты. Сам он дает показания, а следствию предстоит выяснить, какую роль играл каждый из фигурантов в общем деле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU