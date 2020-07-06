Нижний Новгород снова признан самым безопасным городом России

6 Июль 2020 2020-07-06T12:34:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Нижний Новгород снова оказался в лидерах одного из рейтингов сервиса Numbeo. На этот раз приволжскую столицу признали самым безопасным городом России.

Индекс города на слиянии Оки и Волги оказался самым высоким среди российских городов и составил 70.43 из 100 возможных. На втором месте оказался Санкт-Петербург, которому эксперты поставили 60.64, а на третьем – Москва (59.46). Также в пятерку вошли Екатеринбург и Новосибирск.

Напомним, в прошлом году Нижний Новгород тоже был единственным в России городом, попавшим в первую сотню списка самых безопасных городов мира. Рейтинг составлялся на основе онлайн-опроса жителей разных стран.

А в январе 2019 года рейтинг городов мира по качеству жизни, который также подготовили эксперты исследовательского портала Numbeo, вызвал настоящий резонанс. Нижний Новгород тогда оказался на 113 месте, обогнав Лондон и Нью-Йорк. После этого депутат Госдумы предложил сделать город столицей России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU